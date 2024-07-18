Kur'an'a saygısızlık yapan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.

ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI

İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan M.Ç'nin (23) Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını bildirdi.