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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj freni - Para Haberleri

        Kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj freni

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kur korumalı mevduat hesaplarına yüzde 5 ile yüzde 7,5 oranında stopaj getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 07:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 07:43
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat hesaplarına yüzde 5 ile yüzde 7,5 oranında stopaj getirildi.

        Karara göre mevduattan elde edilen faiz veya katılım bankalarından elde edilen kar payına uygulanacak olan stopaj oranları değişmezken mevcut oranların süresi 31 Ekim 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        Karar doğrultusunda kur korumalı mevduat hesaplarının azaltılmasının amaçladığı değerlendiriliyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #kur korumalı mevduat
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