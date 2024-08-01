Kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj freni
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kur korumalı mevduat hesaplarına yüzde 5 ile yüzde 7,5 oranında stopaj getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat hesaplarına yüzde 5 ile yüzde 7,5 oranında stopaj getirildi.
Karara göre mevduattan elde edilen faiz veya katılım bankalarından elde edilen kar payına uygulanacak olan stopaj oranları değişmezken mevcut oranların süresi 31 Ekim 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Karar doğrultusunda kur korumalı mevduat hesaplarının azaltılmasının amaçladığı değerlendiriliyor.
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