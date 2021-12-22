Türkiye Pazartesi gününden beri dövize endeksli mevduat hesabı programını konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan Kur Korumalı TL Mevduatının nasıl işleyeceği, ne kadar kazandıracağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Hafta başında 18 lirayı aşan Dolar kuru ile 20 lirayı aşan Euro kurunun bir gecede düşmesine neden olan Kur Korumalı TL Mevduatı hesapları bugünden itibaren açılabiliyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşlar bu sistemden ne kadar kazanacağını hesaplamaya çalışıyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabı nasıl yapılır, ne kadar kazandırır? İşte yatırımını ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Kur Korumalı TL mevduat örnek hesaplama