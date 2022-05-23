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'Kurak Günler'in prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapıldı

Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler'in Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerine katılan filmin oyuncusu Selin Yeninci, "burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici" dedi

'Kurak Günler'in prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapıldı
'Kurak Günler'e Cannes'da prömiyer
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HABERTURK.COM

'Kurak Günler'in prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

Emin Alper başta olmak &uuml;zere oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Ko&ccedil;, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Nizam Namidar ve film ekibi katıldı.
Emin Alper başta olmak üzere oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Nizam Namidar ve film ekibi katıldı.

Emin Alper'in yönettiği filmin oyuncusu Selin Yeninci Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander ile karşılaştığı kırmızı halıda bir süre sohbet etti. Vikander, Yeninci'den 'Kurak Günler' hakkında bilgi aldı.

Selin Yeninci, Cannes Film Festivali'nde olmaktan duyduğu mutluluğu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.

Selin Yeninci - Alicia Vikander
Selin Yeninci - Alicia Vikander

Emin Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan 'Kurak Günler', bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı 'Selim', yerel gazeteci 'Murat' ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Türkiye - Fransa - Almanya - Hollanda - Yunanistan - Hırvatistan ortak yapımı olan filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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