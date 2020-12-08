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HaberlerEnerji
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Kuraklık dev barajları nasıl etkiledi?

Türkiye’yi vuran kuraklık, elektrik üreten dev barajları da etkiledi. Türkiye’nin, en ucuz kaynak olan suya dayalı elektrik üretiminin üssü olarak öne çıkan Fırat Havzası’ndaki kritik barajı Keban’da, halen 829-830 metre su bulunuyor. Enerji yönetimi, barajda 10 metre daha su kullanarak elektrik üretebilir. Su seviyesinin 820-821 metreye düşmesi durumunda şalter indirilecek.

Kuraklık dev barajları nasıl etkiledi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık haritasına göre Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri “olağanüstü” ve “çok şiddetli” kuraklık riskinde yer alıyor. Peki, Türkiye’nin aralarında Keban, Karakaya ve Atatürk gibi en büyük barajlarının yer aldığı, Fırat Havzası’nda su verileri nasıl?

Türkiye’nin suya dayalı elektrik üretiminde lokomotif niteliğinde olan barajlar Keban, Karakaya ve Atatürk, Fırat Havzası’nda bulunuyor. Bu havzadaki en önemli baraj, bin 330 megavat kurulu güçteki Keban. Bu barajda elektrik üretiliyor ve üretimde kullanılan su Karakaya’ya, ardından da Atatürk’e ve Birecik’e akıyor. Söz konusu barajların havzalarını dolduruyor. Bu nedenle Keban’daki su miktarı havzadan üretilecek elektrikte büyük önem taşıyor.

SON 9-10 METRE

Keban’ın, işletmeye uygun maksimum su kotu 845 metre, minimum su kotu da 820 metre. Keban’da halen 829-830 metre su bulunuyor. Barajda, en fazla 8-9 metre daha su kullanarak elektrik üretebilir. Su seviyesinin 820-821 metreye düşmesi durumunda üretime ara verilmesi gerekiyor. Keban’da su akışının kesilmesi bir süre sonra Karakaya ve Atatürk’ü de doğrudan etkileyecek bir öğe olarak öne çıkıyor.

“DÖNGÜSEL KARAKTER İZLİYOR”

Sektör kaynakları, Türkiye’de yağış rejiminin döngüsel bir karakter gösterdiğini belirterek, “Birkaç yıl görece yağışlı geçiyor. Sonrasında kurak bir döneme giriliyor. Bu kuraklık da bir süre devam ediyor. Türkiye’nin, böyle bir sürece girmiş olabileceğine ilişkin güçlü işaretler var. Burada önemli olan yağmur değil. Kar yağışıdır. Karın yağması ve buharlaşmadan eriyerek barajların havzalarını doldurması gerekiyor. Bu nedenle kar yağışı dikkatle izlenecek” dedi.

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