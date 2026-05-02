KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başladı. 2026 yılı Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlaması nedeniyle gözler, bayramdan önce hesaplara yatırılacak ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Detaylar haberimizde.
Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyesi için gözünü gelecek açıklamalara çevirdi. 2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olmasıyla birlikte, ödemelerin bayramdan önce hesaplara geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatırılacak ve bu ödemeden kimler yararlanabilecek? Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Detaylar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin resmi ödeme takvimi henüz duyurulmadı. 2026 yılında bayramın 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, ödemelerin emekli maaşlarıyla birlikte aynı dönemde hesaplara geçebileceği değerlendiriliyor.
BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Bayram ikramiyesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Işıkhan, tutarda herhangi bir artış planlanmadığını belirterek, “Ramazan Bayramı’nda ödenen ikramiye miktarını Kurban Bayramı’nda da emeklilerimize vereceğiz. Ödemelerin erkene çekilmesiyle ilgili ise SGK ile görüşerek bir çalışma yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesinden, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında gelir veya aylık alan birçok kesim yararlanabilecek. Buna göre; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri de ikramiye alacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil ediliyor.
Öte yandan birden fazla dosyadan aylık alanlara, her bir dosya için ayrı ayrı ödeme yapılmayacak. Bu kişiler, yalnızca en yüksek ödemeye imkân tanıyan dosya üzerinden tek ikramiye alabilecek. Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı bulunan kişiler ise kendi emeklilikleri kapsamında belirlenen 4.000 TL tutarındaki ikramiyeden yararlanacak.