KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında gelir veya aylık alan birçok kesim yararlanabilecek. Buna göre; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri de ikramiye alacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil ediliyor.

Öte yandan birden fazla dosyadan aylık alanlara, her bir dosya için ayrı ayrı ödeme yapılmayacak. Bu kişiler, yalnızca en yüksek ödemeye imkân tanıyan dosya üzerinden tek ikramiye alabilecek. Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı bulunan kişiler ise kendi emeklilikleri kapsamında belirlenen 4.000 TL tutarındaki ikramiyeden yararlanacak.