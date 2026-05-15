        Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihi: Emekli bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihi: Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin merak ettiği konuların başında, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı gelmektedir. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak ve ödeme tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde…

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemelerin bu tarihler arasında tamamlanması bekleniyor.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını belirterek, Ramazan Bayramı’nda uygulanan tutarın Kurban Bayramı’nda da geçerli olacağını ifade etti. Bu kapsamda emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
