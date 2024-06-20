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        Haberler Gündem Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti - Güncel Haberler

        Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi'ne gelen istek ve sorular Kurban Bayramı'nda mesai yapan operatörleri gülümsetti. İşte birbirinden ilginç istek ve sorular...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:05
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        ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezine Kurban Bayramı’nda bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, ilaç tavsiyesi istedi.

        İLGİNÇ ŞİKAYET VE İSTEKLER

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çağrı merkezi hattı ALO 181 ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediliyor. Vatandaşlardan gelen soruların ilgili kuruluşlara yönlendirildiği çağrı merkezine kimi zaman ilginç şikayet ve istekler de geliyor.

        Kurbana 7’nci ortak olarak çağrı operatörünü seçti

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        KURBANA 7. KİŞİ OLARAK ORTAK OLMAK İSTER MİSİNİZ?

        Kurban Bayramı’nda ALO 181’i arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi geleceği yönünde tavsiye istedi.

        KEÇİ VE KOYUNLAR ÇOK GÜRÜLTÜ YAPIYOR

        Vatandaştan “Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?” sorusu

        Ankara’dan arayan bir vatandaş kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi.

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        KURBAN ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

        İstanbul’dan arayan başka bir vatandaş ise kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti. Yine İstanbul’dan arayan bir başka vatandaş ise ‘Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’ diye sordu.

        Kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet eden vatandaşlar da oldu. Acemi kasapları ihbar etmek istediğini söyledi.

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        #Alo 181
        #ALO 181e çağrı
        #haberler
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