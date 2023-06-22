BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kararda ayrıca, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran 2023 ÇArşamba günü saat 00:00'dan (Salı gününü arşamba gününe bağlayan gece) başlayaark 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyele ve bunların kurdukları birlik ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.