Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte; Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takviminde Kurban Bayramı namazı saat kaçta - 2018? soruları yeniden önem kazandı. İşte Kurban Bayramı - 2018 ile ilgili merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN - DİYANET TAKVİMİ
Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.
İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:
Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
|18 Ağustos Cumartesi
| 1
|19 Ağustos Pazar
|2
|20 Ağustos Pazartesi
|3
|21 Ağustos Salı
|4
|22 Ağustos Çarşamba
|5
|23 Ağustos Perşembe
|6
|24 Ağustos Cuma
|7
|25 Ağustos Cumartesi
|8
|26 Ağustos Pazar
|9
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00
Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46
İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11
Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati
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