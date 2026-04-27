2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Nisan ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde Kurban Bayramı heyecanı başladı. Milyonlarca vatandaş, hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak için resmi açıklamaları takip etmeyi sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvime göre Kurban Bayramı’nın tarihleri şu şekilde belirlendi:
Kurban Bayramı, 2026 yılında mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.
Bayramdan önceki gün olan Arife, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
Bayramın ilk günü, 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazıyla başlayacak.
Dört gün sürecek bayram süreci 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında Kurban Bayramı tatil süresi yer alıyor. Açıklanan takvim, özellikle plan yapanlar için avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatilin, 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü sabahı için yıllık izin kullanan çalışanlar ise önceki hafta sonuyla birlikte tatili birleştirerek toplamda 9 güne kadar kesintisiz bir dinlenme fırsatı yakalayabilecek.