KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında Kurban Bayramı tatil süresi yer alıyor. Açıklanan takvim, özellikle plan yapanlar için avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatilin, 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü sabahı için yıllık izin kullanan çalışanlar ise önceki hafta sonuyla birlikte tatili birleştirerek toplamda 9 güne kadar kesintisiz bir dinlenme fırsatı yakalayabilecek.