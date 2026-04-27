        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:26
        Nisan ayının sonuna yaklaşılırken Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planlarını netleştirmek amacıyla yapılacak resmi duyuruları yakından izliyor. Özellikle bayram tatilinin kaç gün süreceğine ilişkin açıklamalar büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvime göre Kurban Bayramı’nın tarihleri şu şekilde belirlendi:

        Kurban Bayramı, 2026 yılında mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.

        Bayramdan önceki gün olan Arife, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

        Bayramın ilk günü, 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazıyla başlayacak.

        Dört gün sürecek bayram süreci 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında Kurban Bayramı tatil süresi yer alıyor. Açıklanan takvim, özellikle plan yapanlar için avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatilin, 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

        Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü sabahı için yıllık izin kullanan çalışanlar ise önceki hafta sonuyla birlikte tatili birleştirerek toplamda 9 güne kadar kesintisiz bir dinlenme fırsatı yakalayabilecek.

        Öte yandan, bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ve ek bir “idari izin” kararı alınıp alınmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Parlayan Yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat, ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konserleri genç yıldızların sahne deneyimini artırarak onları dünya sahnelerine hazırlamayı amaçlıyor. Parlayan Yıldızlar konserlerinde 20 Nisan Pazart...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor