2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? sorusuna yanıt tüm çalışanlar tarafından aranıyor. Turizmcilerden gelen "Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun" talebinin ardından gözlere hükümete çevrildi. Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 dini günler takviminde yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatiline dair detaylar.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN OLDU MU?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).