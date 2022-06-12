Kurban Bayramı tarihi ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının düzenli olarak yayınladığı dini günler takvimi ile bayram günleri netlik kazanıyor. Ramazan Bayramının yaklaşması ile gözler Kurban Bayramına çevrildi. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda başlıyor? İşte, Kurban Bayramı tarihi...