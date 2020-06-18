Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün 2020? sorusu dini vecibesini yerine getirecek ve tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi mi? İşte Diyanet 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

DİYANET 2020 TAKVİMİ