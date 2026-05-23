        Haberler Gündem Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvanın sağlık kontrolü yapıldı

        Kurban Bayramı öncesi 4 milyonu aşkın hayvanın sağlık kontrolü yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nda sürdürdükleri incelemelerle, hayvan refahını koruduklarını, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladıklarını bildirdi

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:39 Güncelleme:
        Tek tek sağlık kontrolünden geçirildiler

        Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, ekiplerin hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi güvence altına almak için 7 gün 24 saat çalıştıkları aktarıldı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda, nisan ayı itibarıyla 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyo-güvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." bilgileri verildi.

        "BAYRAM ÖNCESİ GÖREV BAŞINDAYIZ"

        Bakan Yumaklı da sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı öncesi görev başında olduklarını belirterek, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle, hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda, huzurlu bayram." ifadelerini kullandı.

