        Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı: İzinsiz kıyma çekene büyük ceza

        Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı: İzinsiz kıyma çekene büyük ceza

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi.

        Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

        "ETİNİZİ KASAPTA ÇEKTİRİN"

        Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle açık ortamda et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

        Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
