Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu? 2019 yılına girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Ramazan orucunun hangi gün, ne zaman tutulmaya başlanacağı da merak edilen bir diğer konu. Son yıllarda yaz aylarına denk gelen, Ramazan ayı ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı uzun yaz tatillerinin yapılmasında etkili oldu. Peki bu sene durum ne? İşte 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

2019 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ