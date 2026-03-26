        Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

        Kurban Bayramı tarihi vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde tamamlandı. İkinci ve son dini bayram olan Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 26.03.2026 - 16:32
        Kurban Bayramı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, 20-22 Mart tarihleri arasında geride kalırken, gözler şimdi ikinci ve son dini bayram olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

        KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Bu yıl Kurban Bayramı, Arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Pazartesi gününün de idari izin kapsamına dahil edilmesi halinde, tatil süresi uzatılarak 9 güne çıkarılabilir.

        Buna göre bayram tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamaya bağlı olarak netlik kazanacak.

