Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı tarihi vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde tamamlandı. İkinci ve son dini bayram olan Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Bu yıl Kurban Bayramı, Arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Pazartesi gününün de idari izin kapsamına dahil edilmesi halinde, tatil süresi uzatılarak 9 güne çıkarılabilir.
Buna göre bayram tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamaya bağlı olarak netlik kazanacak.