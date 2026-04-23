Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramının 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen birçok kişi şimdiden araştırmalara yönelmiş durumda. Bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı bu yıl hangi günlerde kutlanacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi, tatil süresine ilişkin beklentileri artırıyor.
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise öğleden sonrası için idari izin olarak değerlendirilmesi halinde hafta sonlarıyla birlikte bayram tatilinin toplamda 9 güne çıkması bekleniyor.