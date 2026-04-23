        Kurban Bayramı tarihi: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?

        Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramının 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyen birçok kişi şimdiden araştırmalara yönelmiş durumda. Bayram tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı bu yıl hangi günlerde kutlanacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:48 Güncelleme:
        2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre bu yıl bayram Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Bu doğrultuda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil süresi kaç gün olacak?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte konuya dair tüm detaylar…

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi, tatil süresine ilişkin beklentileri artırıyor.

        Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise öğleden sonrası için idari izin olarak değerlendirilmesi halinde hafta sonlarıyla birlikte bayram tatilinin toplamda 9 güne çıkması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
