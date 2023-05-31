"Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında?" sorusu Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar...