        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2026: Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı?

        Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği Kurban Bayramı tatili kararı netleşti. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatilinin idari izinle birlikte uzatıldığını duyurdu. Önceden 4,5 gün olarak planlanan resmi tatil süresi, alınan yeni kararla birlikte genişletildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Kurban Bayramı tatiline ilişkin karar netleşti. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idari izin uygulamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını bildirdi. Daha önce 4,5 gün olarak planlanan resmi tatil süresi, alınan bu kararla birlikte uzatılmış oldu. Kararın ardından özellikle seyahat ve turizm planlarında hareketlilik beklenirken, tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayarak dört gün boyunca devam edecek.

        Bayram tatilinin, arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi gününün de resmi tatile eklenmesiyle 9 güne çıkması bekleniyordu. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise yetkili mercilerden yapılacak resmi açıklama ile netlik kazandı.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?

        Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

