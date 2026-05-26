Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de “kurban eti hayvanlara verilir mi?” sorusu oluyor. Hem dini açıdan hem de sağlık açısından bu konuya doğru yaklaşmak büyük önem taşıyor. İşte detaylar…

KURBAN ETİ HAYVANLARA VERİLİR Mİ?

İslam dinine göre kurban eti, esas olarak insanların tüketimi için kesilen bir ibadettir. Bu nedenle kurban etinin;

Bir kısmının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması,

Bir kısmının akraba ve komşularla paylaşılması,

Bir kısmının da ev halkı tarafından tüketilmesi

önerilmektedir.

Bu bağlamda kurban etinin doğrudan hayvanlara verilmesi uygun görülmez. Çünkü kurban ibadetinin temel amacı, insanların faydalanması ve paylaşma bilincinin artırılmasıdır.