Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kurban eti nasıl dinlendirilir? Kurban eti kaç saat dinlenmeli, buzluğa ve dolaba ne zaman konulmalı?

        Kurban eti nasıl dinlendirilir? Kurban eti kaç saat dinlenmeli, buzluğa ve dolaba ne zaman konulmalı?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kesilen etin doğru şekilde saklanması ve dinlendirilmesi konusunda araştırma yapıyor. Özellikle kurban etinin ne kadar süre dinlendirilmesi gerektiği, buzdolabına ya da derin dondurucuya ne zaman konulmasının uygun olacağı merak ediliyor. Peki, kurban eti kaç saat dinlendirilmelidir, dolaba ve buzluğa hangi aşamada yerleştirilmelidir? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kesilen etin doğru şekilde muhafaza edilmesine dair detayları araştırıyor. Etin lezzetini ve sağlığını korumak için ne kadar süre dinlendirilmesi gerektiği, buzdolabına ya da derin dondurucuya hangi aşamada konulmasının uygun olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kurban eti kaç saat dinlendirilir, dolaba ve buzluğa ne zaman yerleştirilmelidir? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLMELİ?

        Kurban eti dinlendirme işlemi, kesim sonrasında etin dinlenmesi ve olgunlaşması için yapılan bir uygulamadır. Kurban kesildikten sonra et, dinlendirme süresine ihtiyaç duyar; çünkü kesim sırasındaki stres ve hareketlilik etin sertleşmesine neden olur. Kurban etini dinlendirmek, kaslarında biriken sıvıların dengelenmesine ve etin daha lezzetli hale gelmesine yardımcı olur, sağlık açısından da önemli bir uygulamadır.

        Dinlendirme süresi genellikle etin tipine, kesim yöntemine ve amaca bağlı olarak değişebilir; ancak genellikle 5 ila 24 saat arasında değişir. Et, güneş almayan karanlık ve serin bir yerde, uygun sıcaklıkta (genellikle buzdolabı) bekletilir. Bu süre zarfında etin içerisindeki sıvılar daha homojen bir şekilde dağılır, kasların gevşemesi ve etin daha yumuşak olması sağlanır. Dinlendirme süreci, kurban etinin lezzetini ve kalitesini artırmak için önemli bir adımdır.

        3

        Kurban eti dinlendirme adımları:

        İlk 5-6 saat: Et, gölgede ve hava alacak şekilde serin bir ortamda (+14°C civarı) büyük parçalar hâlinde dinlendirilmelidir.

        24 saatlik süreç: Etin buzdolabına konmadan önce en iyi ihtimalle 24 saat arasında dinlendirilmesi idealdir.

        Ağzı kapalı poşette bekletilmemelidir; çünkü hava almazsa bakteri üreyebilir.

        4

        Uzmanların, “kurban eti dinlenmeli mi” sorusuna yaptığı açıklamalar dinlenmeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönündedir. “Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli” sorusuna “en az 5-6 saat, en iyi ihtimalle 24 saat yani 1 gün” cevabını verebiliriz. Kesilen etin hemen birkaç saat içinde yenilmemesi daha sağlıklıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Mayıs 2026 (Suriye'de Kalıcı Barış Sağlanacak Mı?)

        İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirke...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Transferde Leao derbisi!
        Transferde Leao derbisi!