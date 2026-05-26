Kurban eti nasıl pişirilir? Taze kurban etini fırında, düdüklüde ve tavada pişirme ipuçları
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiği yeniden gündeme geldi. Özellikle yeni kesilen etin sert olmaması ve lezzetli pişmesi için doğru yöntemler merak ediliyor. "Kurban eti nasıl pişirilir?", "Taze et tavada, fırında ve düdüklüde nasıl yumuşak olur?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte kurban etini lokum gibi pişirmek için dikkat edilmesi gereken püf noktaları…
KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?
Kurban Bayramı süresince sofraların en önemli lezzetleri arasında yer alan kurban eti, doğru yöntemlerle pişirildiğinde hem daha yumuşak hem de daha lezzetli oluyor. Özellikle yeni kesilen etin hemen pişirilmesi durumunda sertleşebileceği belirtilirken, etin bir süre dinlendirilmesi tavsiye ediliyor.
Tavada kurban eti pişirirken yüksek ateşte kısa süre mühürleme yöntemi tercih edilirken, etin kendi suyunu kaybetmemesi için sık sık karıştırılmaması öneriliyor. Fırında pişirme yönteminde ise düşük ısıda uzun süre pişirilen etler daha yumuşak kıvam alabiliyor. Düdüklü tencerede hazırlanan kurban eti ise hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de daha kısa sürede lokum kıvamında sonuç verebiliyor.
Uzmanlar, kurban etinin lezzetli olması için aşırı baharat kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtirken, etin yanında doğru pişirme tekniklerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Bayram boyunca kavurma, fırın yemeği ve etli tarifler hazırlamak isteyenler için pişirme süresi ve dinlendirme aşaması en önemli püf noktaları arasında gösteriliyor.
KURBAN ETİ KAVURMA TARİFİ
MALZEMELER:
500 gram kuşbaşı dana, koyun veya kuzu eti,
1 adet soğan,
1 tatlı kaşığı tuz,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 yemek kaşığı tereyağı,
1 çay kaşığı kekik,
1 çay kaşığı karabiber,
1 su bardağı sıcak su.
KURBAN ETİ KAVURMA YAPILIŞI
Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve dinlendirmiş olduğunuz etlerinizi tencereye alın. Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurmaya devam edin. Etler kavrulurken soğanınızı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlerin içine ekleyin.
Bu sırada etin üzerinde zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun. Daha sonra üzerine tereyağını da ekleyin. Ardından kaynar suyunu ekleyip karıştırın. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin. Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın. Biraz demlendikten sonra etinizi isterseniz pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!