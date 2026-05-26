Kurban eti nasıl pişirilir? Taze kurban etini fırında, düdüklüde ve tavada pişirme ipuçları

Tavada kurban eti pişirirken yüksek ateşte kısa süre mühürleme yöntemi tercih edilirken, etin kendi suyunu kaybetmemesi için sık sık karıştırılmaması öneriliyor. Fırında pişirme yönteminde ise düşük ısıda uzun süre pişirilen etler daha yumuşak kıvam alabiliyor. Düdüklü tencerede hazırlanan kurban eti ise hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de daha kısa sürede lokum kıvamında sonuç verebiliyor.

Uzmanlar, kurban etinin lezzetli olması için aşırı baharat kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtirken, etin yanında doğru pişirme tekniklerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Bayram boyunca kavurma, fırın yemeği ve etli tarifler hazırlamak isteyenler için pişirme süresi ve dinlendirme aşaması en önemli püf noktaları arasında gösteriliyor.