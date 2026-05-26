Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban eti nasıl saklanır? İlk gün kesildikten sonra kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti derin dondurucuda nasıl saklanır? Kurban eti buzdolabında nasıl saklanır?

        Kurban eti nasıl saklanır? İlk gün kesildikten sonra kurban eti nasıl saklanmalı?

        Kurban Bayramı'nda kesilen etin doğru şekilde saklanması, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük önem taşır. Yanlış muhafaza edilen etler kısa sürede bozulabilir, bakteri üretebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle "kurban eti nasıl saklanır?" ve "ilk gün kurban eti ne yapılmalı?" soruları her yıl en çok araştırılan konular arasında yer alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban eti nasıl saklanır?

        Kurban Bayramı’nda kesilen etin doğru şekilde saklanması, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük önem taşır. Yanlış muhafaza edilen etler kısa sürede bozulabilir, bakteri üretebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle “kurban eti nasıl saklanır?” ve “ilk gün kurban eti ne yapılmalı?” soruları her yıl en çok araştırılan konular arasında yer alır.

        KURBAN ETİ BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR?

        Dinlendirilen kurban eti, kısa süreli tüketim için buzdolabında saklanabilir.

        Doğru saklama yöntemleri:

        Etler küçük porsiyonlara ayrılmalıdır

        Buzdolabı poşeti veya kapaklı kaplarda muhafaza edilmelidir

        Çiğ etler, diğer gıdalardan ayrı raflarda saklanmalıdır

        Buzdolabı sıcaklığı 0–4°C arasında olmalıdır

        REKLAM

        Saklama süresi:

        Buzdolabında: 2–3 gün

        KURBAN ETİ DERİN DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

        Daha uzun süre saklamak isteyenler için en ideal yöntem derin dondurucudur.

        Dondurucuya koyarken dikkat edilmesi gerekenler:

        Etler kullanım miktarına göre porsiyonlanmalıdır

        Hava almayan vakumlu poşet veya buzdolabı poşeti kullanılmalıdır

        Paketlerin üzerine tarih yazılmalıdır

        Dondurucu sıcaklığı -18°C olmalıdır

        Saklama süresi:

        Derin dondurucuda: 6–12 ay

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadına çarpıp yoluna devam etti

        CHP Genel Merkezi önünde bir sürücü, kadına çarptıktan sonra kaçtı.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti