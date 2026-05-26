Kurban Bayramı’nda kesilen etin doğru şekilde saklanması, hem sağlık hem de lezzet açısından büyük önem taşır. Yanlış muhafaza edilen etler kısa sürede bozulabilir, bakteri üretebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle “kurban eti nasıl saklanır?” ve “ilk gün kurban eti ne yapılmalı?” soruları her yıl en çok araştırılan konular arasında yer alır.

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR?

Dinlendirilen kurban eti, kısa süreli tüketim için buzdolabında saklanabilir.

Doğru saklama yöntemleri:

Etler küçük porsiyonlara ayrılmalıdır

Buzdolabı poşeti veya kapaklı kaplarda muhafaza edilmelidir

Çiğ etler, diğer gıdalardan ayrı raflarda saklanmalıdır

Buzdolabı sıcaklığı 0–4°C arasında olmalıdır

REKLAM

Saklama süresi:

Buzdolabında: 2–3 gün

KURBAN ETİ DERİN DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

Daha uzun süre saklamak isteyenler için en ideal yöntem derin dondurucudur.

Dondurucuya koyarken dikkat edilmesi gerekenler:

Etler kullanım miktarına göre porsiyonlanmalıdır

Hava almayan vakumlu poşet veya buzdolabı poşeti kullanılmalıdır

Paketlerin üzerine tarih yazılmalıdır

Dondurucu sıcaklığı -18°C olmalıdır

Saklama süresi:

Derin dondurucuda: 6–12 ay