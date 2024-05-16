Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Ülke genelinde kurban pazarları kurulmaya başlandı. Bu sene Haziran ayında idrak edilecek bayram için hem Diyanet İşleri'nden hem Kızılay'dan açıklama geldi. Peki, 2024 kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL olarak belirlendi? İşte, detaylar...