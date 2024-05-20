Kurban kesim bedeli 2024: Diyanet açıkladı!
Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Tarih yaklaşırken, kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Peki, 2024 kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışında ne kadar oldu? İşte kurban kesim bedeli hakkında merak edilenler...
Kurban Bayramı için az bir süre kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan kişiler için vekaletle kurban kesim bedelleri netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 kurban kesin bedelleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabilir.
KURBAN VEKALETİ NASIL VE NEREDEN VERİLİR?
Başkan Erbaş, kurban için vekaletin TDV mıbil uygulaması üzerinden verilebildiğini açıkladı. Daha fazla bilgi almak isteyenler ise kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir.
81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK
Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarınn bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde ve pek çok ilçe merkezinde toplamda 1003 şube aracılığıyla kurban bağış stantları kurulacak.
KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİNİ AÇIKLADI
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2024 kurban bedeli fiyatlarını açıkladı.