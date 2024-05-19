Bu sene Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için ülke genelinde hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulurken, Diyanet İşleri bu seneki yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelini açıkladı. Bir açıklama da Kızılay'dan geldi ve Kızılay da kurban bedellerini belirledi. İşte, 2024 kurban kesim bedelleri...