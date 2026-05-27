        Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır?

        Kurban kesiminin ardından kılınacak namaz, Diyanet'in verdiği bilgiler doğrultusunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte "Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı?" sorusu da sıkça araştırılıyor. Bayramda yerine getirilen ibadetlerden biri olarak, kurban kesimi sonrasında Allah'a şükür amacıyla namaz kılınabileceği belirtiliyor. Diyanet'e göre, bu kapsamda iki rekât nafile namaz kılmak mümkündür. Peki, kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır? İşte konuya dair merak edilen detaylar…

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 22:27
        Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte kurban kesimi sonrası yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biri de “Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı?” sorusu oluyor. Diyanet’in paylaştığı bilgilere göre, kurban kesiminin ardından Allah’a şükretmek amacıyla nafile namaz kılınabileceği ifade ediliyor. Bu ibadet genellikle iki rekât olarak yerine getiriliyor. Peki, kurban sonrası kılınan namaz nasıl eda edilir, kaç rekâttır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

        Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.

        KURBAN KESTİKTEN SONRA NASIL NAMAZ KILINIR?

        Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.

        1.Rekat

        Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

        "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

        Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

        "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

        Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

        "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        Ardından secdeye gidilir.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

