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Kurbanlık fiyatları 2021: Zam geldi! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2021 Ramazan Bayramı sonrasında merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'na 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Bu sene kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler "2021 büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Besiciler fiyatlara korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 20 zam geldiğini söylüyor. İşte merak edilen detaylar..

Kurbanlık fiyatları 2021: Zam geldi! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 20 Temmuz'da başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Henüz kurban pazarları kurulmadı ancak besiciler fiyatlara yaklaşık yüzde 20 civarında zam geldiğini söylüyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2021 kurbanlık fiyatlarıyla ilgili besicilerin yorumları...

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı.
Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR!

40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz" dedi.

"CORONA NEDENİYLE ARTIŞ OLDU!"

Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.

Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.

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