Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kurbanlık fiyatları 2026: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi, bütçelerine uygun kurbanlık arayışına başladı. Henüz resmi fiyatlar açıklanmasa da piyasa verileri ve üretici değerlendirmeleri önemli ipuçları veriyor. Uzmanlara göre 2026 yılında kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla yükseliş eğilimi devam edecek. Peki, "Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?" İşte 2026 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 19:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken, kurbanlık fiyatları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs'ta sona erecek. Henüz kurbanlık almayanlar, küçükbaş, büyükbaş koç, koyun, dana ve keçi kurbanlık fiyatlarını bayram öncesinde mercek altına aldı. Peki, "Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar, bu yıl kurban bağışı ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        2

        KURBANLIK FİYATLARI 2026 NE KADAR?

        2026 yılı için kurbanlık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri ve piyasa analizlerine göre fiyat aralıkları netleşmeye başladı.

        Küçükbaş kurbanlıklar için fiyatların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor.

        Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 130 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebiliyor.

        3

        HİSSELİ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

        Büyükbaş kurbanlıklarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan hisse sistemi, maliyeti düşürmek isteyen vatandaşlar için öne çıkıyor. 2026 yılı için kişi başı hisse fiyatının 30 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor. Hisse fiyatları hayvanın toplam kilosuna ve verimine göre değişiklik gösterebilir.

        4

        BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

        Kurbanlıkların, Kars ve Ardahan'dan geldiğini, çiftliğinde her keseye uygun büyükbaş bulunduğunu da söyleyen Muharrem Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” diye konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
