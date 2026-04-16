KURBANLIK FİYATLARI 2026 NE KADAR?

2026 yılı için kurbanlık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri ve piyasa analizlerine göre fiyat aralıkları netleşmeye başladı.

Küçükbaş kurbanlıklar için fiyatların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında olması bekleniyor.

Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 130 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebiliyor.