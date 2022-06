KÜÇÜKBAŞ ve BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI

Küçükbaşın 250-300 TL’ye kesiminin yapıldığını kaydeden Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Osman Yardımcı, “Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.