KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.