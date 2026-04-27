Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları listesi 2026: Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

        Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Türkiye genelinde besicilerden gelen son verilere göre, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2026 yılı için şekilleniyor. Artan yem, bakım ve nakliye maliyetleri fiyatlara doğrudan yansırken, vatandaşlar "kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İl il değişiklik gösteren fiyat listeleri, özellikle erken alım yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. İşte il il kurbanlık fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ilk bilgiler, canlı kilo kurbanlık fiyatları üzerinden yeni dönemin maliyet tablosunu ortaya koydu. Hem büyükbaş kurbanlık fiyatları hem de küçükbaş kurbanlık fiyatları artan giderler nedeniyle yükseliş eğiliminde. Vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için il il güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte bilgiler...

        2

        KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

        Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.

        3

        2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI

        Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

        Düve / İnek: 475 TL / kg

        Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

        Dişi Koyun: 350 TL / kg

        Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.

        4

        GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

        Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:

        İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,

        Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,

        İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.

        Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.

        5

        DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirt'te hırsızlık girişimi

        Ayakkabıyı koklayıp, kartla kapıyı açmaya çalıştılar. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
