Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülediği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor. Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahinin öldürülme anını saniye saniye görüntüledi.

İHA'nın haberine göre, görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, 'Bak şahin anne' diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle şahinin kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahinin ölmesine niye böyle bir şey yaptı diyerek saklanıyor. Adam ise kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor.

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