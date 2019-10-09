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Küresel belirsizlikler CEO değişimlerini rekor düzeye yükseltti

HABERTURK.COM

ABD'de ağustos ayında 159 CEO görevinden ayrıldı. Bu CEO değişim sayısındaki en yüksek aylık rakam oldu. Bunun yanında 2019'un ilk 8 ayında 1009 CEO görevinden ayrıldı ve bu rakam da 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. CEO değişimlerinde ilk 8 ayda, küresel resesyonun yaşandığı 2008 yılı bile geride kaldı. Verileri yayımlayan iş danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas'ın Başkan Yardımcısı Andrew Challenger "Küresel iş iklimi ve piyasalara yönelik belirsizlikler artarken birçok şirketin yeni bir lider arayışına gitmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı. Selim Karahan'ın haberi...

ceo

Dünya ekonomisinde büyük bir değişim ve belirsizlik döneminden geçilirken artan sayıda şirket yönetici kadrosunda değişiklik yapmayı tercih ediyor. Bu tercihte ayrıca her geçen yıl daha sık karşılaştığımız skandallar ve istismar iddiaları da etkili oluyor. Son dönemde dünyada bu konuda en çok konuşulan firmalardan birisi Japon otomotiv devi Nissan oldu.  

Bundan bir yıl önce eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da tutuklanması ile sancılı bir sürecin içine giren Nissan'da,  Ghosn'un ardından şirketin CEO'su olan Hiroto Saikawa da 16 Eylül'de görevi bıraktı. Son olarak dün Nissan, yeni CEO'su olarak şirketin Başkan Yardımcısı Makoto Uchida'yı atadığını açıkladı.

Nissan'da özel bir durum yaşansa da firma yeni bir trendin parçası oldu. ABD merkezli iş danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas'ın yayımladığı verilere göre bu yılın ağustos ayında ABD'de 159 ile rekor sayıda şirketin CEO'su değişti. 

ABD'de ağustos ayında 159 şirketin CEO'su değişti   
 2019201820172016201520142013201220112010
Ocak1571321281311101311131239689
Şubat 12411372879411211010492132
Mart1359610110195123869499119
Nisan971099110897949490103101
Mayıs1149180100909810499103125
Haziran999095971021039499113107
Temmuz12494102921281051288310488
Ağustos1591549610910711911310410495
Eylül 14810111910412410795108111
Ekim 14910599941221041089181
Kasım 1479410686103941128279
Aralık 12995991141079910383107
Toplam1009145211601248122113411246121411781234

Ağustos ayında görevinden ayrılan CEO sayısı temmuz ayına göre yüzde 28 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3 yükseldi. Böylece yılın ilk 8 ayında dünyanın en büyük ekonomisinde faaliyet gösteren 1009 şirketin CEO'su değişmiş oldu.   

RESESYON DÖNEMİNİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Bu yılın ilk 8 ayında ABD'de değişen CEO sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi. 2018'in ilk 8 ayında 879 CEO görevinden ayrılmıştı. Dikkat çeken bir başka veri 2019'un ilk 8 ayında görevinden ayrılan CEO sayısının büyük resesyonun yaşandığı 2008 yılını geride bırakması oldu. 2008 yılının ilk 8 ayında ABD'de toplam 992 CEO koltuğunu bırakmıştı. Challenger, Gray & Christmas, söz konusu verileri 2002 yılından beri tuttuklarını ve 2019'un ilk 8 ayında yaşanan ayrılıkların da bugüne kadarki en yüksek CEO değişim miktarı olduğunu vurguladı. 

BAŞKA ŞİRKETLERİN CEO'LARINA YÖNELİYORLAR

Bu yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan Challenger, Gray & Christmas, Inc. Başkan Yardımcısı Andrew Challenger "Küresel iş iklimi ve piyasalara yönelik belirsizlikler artarken birçok şirketin yeni bir lider arayışına gitmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı. Ancak CEO'ların bu ayrılıkları illa işsiz kaldıkları anlamına gelmiyor. Challenger'ın verdişği bilgiye göre şirket yönetimleri bu yeni lider arayışında sık sık gözlerini başka şirketlerin CEO'larına çeviriyor. 

5 CEO'YA CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Raporda yayımlanan verilere göre ABD'de bu yıl görevinden ayrılan 1.009 CEO'nun 93'ü başka şirketlerde iş bulduğu için istifa etti. 463'ü ise 'kendi isteğiyle' görevini bırakırken, 267'si emekliliğini istedi. 14 CEO'nun yolsuzluk gibi türlü skandallarla istifa etmesi dikkat çekerken 5 CEO da cinsel taciz suçlamaları üzerine görevden ayrıldı. Bu yılın ilk 8 ayında sadece 1 CEO iflas sebebiyle işsiz kaldı. Challenger, Gray & Christmas, en az 2 yıldır faaliyette bulunan ve en az 10 çalışanı bulunan şirketleri değerlendirmeye alıyor. Dolayısıyla başarısız yeni startuplar bu istatistiklere dahil olmuyor. 

Görevinden ayrılan CEO'ların yaş ortalaması:

 20192018
Ocak60.760.3
Şubat57.164
Mart57.662.5
Nisan6063.6
Mayıs61.460.4
Haziran61.665.3
Temmuz59.263
Ağustos68.561.4
Eylül 60.4
Ekim 60.6
Kasım 60.1
Aralık 56.5

Bunların yanında ABD'de görevinden ayrılan 159 CEO'nun yaş ortalaması yüksekliği de dikkat çekti. BU CEO'ların yaş ortalaması 68.5 oldu. Bir önceki ayda yaş ortalaması 59.2 olarak kayıtlara geçmişti. 

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