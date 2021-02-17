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Küresel fintech girişimi Türkiye pazarına girdi

Dünya çapında 32'den fazla ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan merkezli fintech girişimi SEPA Cyber Technologies, Türkiye pazarına adım attı. Bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere perakende sektörüne ve hükümetlere bilgi teknolojileri çözümleri sunan şirketin, İstanbul’da açtığı yeni ofisi ile Türkiye’de yerel dijitalleşmeyi hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi. SEPA Cyber Technologies CEO’su Marvin Blazhevski, "En hızlı büyüyen iş merkezlerinden biri olan İstanbul, SEPA Cyber olarak yerel dijitalleşmeyi daha da hızlandırabilmemiz açısından çok önemli bir lokasyon. Türkiye’yi yenilikçi ve hızlı büyüyen bir pazar olarak görüyoruz" dedi

Küresel fintech girişimi Türkiye pazarına girdi
HABERTURK.COM

Finansal teknolojiler pazarı (fintech),dijital çağa paralel olarak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'de FinTech pazarının yılda ortalama yüzde 14 büyüdüğünü gösteriyor. Startups.Watch tarafından yayınlanan Küresel FinTech Raporu’na göre de Türkiye’de 2020’nin ilk 11 ayında 108 milyon dolar fintech yatırımı yapıldı.

Yatırımlar hız kesmeden devam ederken son olarak dünya çapında 32'den fazla ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan merkezli Fintech şirketi SEPA Cyber Technologies, Türkiye pazarına adım attı. Bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere perakende sektörüne ve hükümetlere bilgi teknolojileri çözümleri sunan şirket, İstanbul’da açtığı yeni ofisi ile Türkiye’de yerel dijitalleşmeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

'TÜRKİYE YENİLİKÇİ BİR PAZAR'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SEPA Cyber Technologies CEO’su Marvin Blazhevski, "En hızlı büyüyen iş merkezlerinden biri olan İstanbul, SEPA Cyber olarak yerel dijitalleşmeyi daha da hızlandırabilmemiz açısından çok önemli bir lokasyon. Türkiye’yi yenilikçi ve hızlı büyüyen bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenle yazılım çözümlerimizi Türkiye pazarına sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

SEPA Cyber olarak verdikleri hizmetlere dair detayları da paylaşan Marvin Blazhevski, "Pandeminin de etkisiyle FinTech'in insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarını yeniden şekillendirmesinin finansal süreçler ve etkileşimler üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından geleceği düşünen şirketleri ölçeklenebilir BT çözümleri ve sektör bilgisi ile donatarak iş potansiyellerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun projeler üretiyor, özelleştiriyor ve test aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra entegrasyonları sağlayarak otomasyonu hızlandırıyoruz. Bu kapsamda temel bankacılık sistemlerinden müşteri yönetimine, finansal araçların ihracından ödeme sistemleri, kimlik yönetimi ve güvenlik sistemlerine pek çok alanda modüler çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

PAZARIN YÜZDE 10 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

The Business Research Company tarafından yayınlanan bir rapora göre küresel Fintech pazarı, 2015'ten bu yana yıllık yüzde 7.9’luk büyüme oranıyla 2019'da 111.2 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Pandeminin ana gündem maddesi olduğu 2020 yılında da dijital ödemelerin artan popülaritesi, veri yönetimindeki yüksek verimliliği nedeniyle blockchain teknolojisine yapılan yatırımların artması ve e-ticaretin katlanarak büyümesiyle önemli bir ivme kazanan sektörün, 2023’e kadar yüzde 9.2'lik büyüme oranıyla 158 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

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