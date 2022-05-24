Küresel piyasalar karışık seyrediyor

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Yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına başvurmak zorunda kalacağı ve bu durumun ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri gündemdeki yerini korusa da dün pay piyasalarında toparlanma isteği öne çıktı.

Risk iştahındaki artışta, göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Çin'e yönelik uygulanan tarifelerini yeniden gözden geçireceği sinyalini vermesi etkili oldu. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hisse senetlerindeki düşüşü sınırlamak ve varlık fiyatlarını istikrara kavuşturmak için politika adımı atabileceği beklentileri de yatırımcı kararlarına olumlu yansıdı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında bankacılık sektörü öncülüğünde alıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. ABD'nin önde gelen bankalarından JP Morgan'ın bu yıl için faiz gelirine ilişkin tahminini yükseltmesinin ardından, JP Morgan, Bank of America ve Citigroup'un hisseleri yüzde 6'ya, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5'e yakın yükseldi. Dolar endeksi, dün 102 sınırına kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,78 seviyesinden yüzde 2,86'ya kadar yükselmesinin ardından, yüzde 2,84'te dengelendi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini beklediğini belirterek, "Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuzda yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı. Faizlerin eylül ayına kadar pozitife çevrilebileceğine işaret eden Lagarde'ın açıklamaları, pay piyasalarını desteklerken dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 1,2 artarak 1,07 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü imalat sanayi PMI mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 53,2'ye gerilerken, hizmet sektörü PMI yükseliş kaydeetti. Çin'de ekonominin yapı taşlarından emlak sektöründe problemlerin sürdüğüne işaret eden veriler ve salgın tedbirlerinin devam etmesi ise ekonomik büyüme kaygılarını artırarak pay piyasalarının bugün negatife dönmesinde etkili oldu. Bu gelişmelerle Asya borsalarında bu sabah satıcılı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 geriledi. Asya borsalarında, Çin'in büyümesine yönelik endişelerle oluşan negatif havanın, Avrupa ve ABD endeks vadeli kontratları tarafında etkili olduğu görüldü.

Yurt içinde dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,9316'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,9760'tan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mayıs ayı Richmond Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları