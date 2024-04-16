Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Orta Doğu'da jeopolitik riskler sıcaklığını korurken, dün ABD'de açıklanan perakende satışların martta yüzde 0,7 artışla piyasa beklentilerini aşmasının ardından pay piyasalarında risk algısının arttığı görülüyor.

İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişeler de bölgede risk algısının yeniden yükselmesine neden olurken, söz konusu gelişmeler piyasalarda oynaklığı artırdı.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda ise yüzde 40 seviyelerine geriledi. Fed'in ilk faiz indirime gitme ihtimali de eylül ayı için yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

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Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, "Faiz oranlarını daha normal seviyelere getirmek için bir noktada bir süreç başlatmamız gerekecek ve benim kanaatim bu sürecin muhtemelen bu yıl başlayacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Williams, son enflasyon verilerini bir "dönüm noktası" olarak görmediğini ancak rakamların kendi görüş ve tahminlerini etkileyeceğini kaydetti.

Analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Powell'ın bugün gerçekleştireceği sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.