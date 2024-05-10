Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.268,58 %0,20
        DOLAR 32,2697 %0,04
        EURO 34,8190 %0,01
        GRAM ALTIN 2.457,92 %1,05
        FAİZ 44,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,71 %1,07
        BITCOIN 63.022,00 %0,62
        GBP/TRY 40,4820 %0,04
        EUR/USD 1,0783 %0,00
        BRENT 84,51 %0,75
        ÇEYREK ALTIN 4.018,70 %1,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

        Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

        Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

        Fed yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını korudukları görülürken, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesi Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden oldu.

        REKLAM

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor.

        Dünkü verinin ardından tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye indi.

        Fed'in faiz indirimine eylülde başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle altının onsu dün yüzde 1,6 değer kazanırken, yeni günde 0,4 artışla 2 bin 357 dolardan alıcı buluyor.

        Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 84,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,27, Dow Jones endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

        Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakırken, bölge genelinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        REKLAM

        Bankadan yapılan açıklamada, manşet enflasyonun martta yıllık yüzde 3,2 olduğu ve yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

        New York borsasındaki yükseliş eğilimi yeni günde Asya'ya da taşınırken, ABD'nin Çin'e uyguladığı ticaret tarifelerini artırabileceği endişesi pay piyasalarındaki alıcılı seyri törpülüyor.

        Japonya'da açıklanan verilere göre hanehalkı harcamaları üst üste 13. ayda da gerilerken, bu durumun Japon yenindeki değer kaybıyla mücadelede şahin adımlar atmaya hazırlanan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daralttığı belirtiliyor.

        REKLAM

        Öte yandan, Çin'in Hong Kong'da yatırımı bulunan Çinli yatırımcıların temettü gelirlerinin vergiden muaf edilebileceğine yönelik haber akışı Hang Seng endeksindeki yükselişte önemli rol oynuyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

        Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

        Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

        Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini aktararak, "Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır." şeklinde konuştu.

        Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

        Dün TCMB tarafından açılanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

        Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2490'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2650 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi’nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı

        17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü