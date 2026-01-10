Küresel piyasalarda gözler ABD'de

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Geçen hafta ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilgi sürdü. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler, piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki azalmanın endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdığını ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

TRUMP 2027'DE SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 2027 yılındaki savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini ifade ederek, bu bütçenin uzun zamandır hayallerini kurdukları orduyu kurmalarını ve düşman kim olursa olsun güvende olmalarını sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirterek, askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini de duyurdu.

TRUMP'TAN GRÖNLAND MESAJI

Bu gelişmelere ek olarak Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.