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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:05
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        Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da
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        Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

        Öte yandan, Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak. Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret etti.

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        Fed'in New York Şubesinin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

        Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 18 ve Nucor'un hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 2 değer kazandı.

        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,4 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı. Ons altın 2 bin 942,74 ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,9 dolardan satılıyor.

        New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

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        Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi.

        AB Komisyonu, konuya ilişkin dün yazılı açıklama yayımladı. Bu aşamada AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün yaptığı açıklamada AB Komisyonuna, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilave vergi uygulama girişimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Barrot açıklamasında, "Çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda, herhangi bir tereddüdümüz olmamalı. Avrupa Birliği ile ticaret savaşına girmek kimsenin yararına değil." ifadesini kullandı.

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        Dün açıklanan verilere göre ocakta eksi 17,7 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5 puanlık artışla eksi 12,7'ye yükseldi. Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 16,3'e yükselmesi yönündeydi.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi. Lagarde, "Bununla birlikte hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler bulunmaktadır. Küresel ticarette daha fazla sürtüşme, Avro bölgesi enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirecektir." dedi.

        Analistler, bugün bölge genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

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        Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, bugün tatil sebebiyle Japonya'da işlemler gerçekleşmiyor. ABD Başkanı Trump'ın ABD'den ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından Çin ve Hong Kong piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

        Çin tarafında çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki yükseliş ise dikkati çekiyor. Yapı ürünler alanında faaliyet gösteren Zhejiang Hangxiao Steel Structure'ın hisseleri yüzde 10,2, çelik üreticisi Hang Zhou Iron & Steel'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

        Güney Kore'de ise aralık ayında sıkıyönetim ilanıyla başlayan siyasi krizin etkisini yitirdiğine olan güven yatırımcıların risk iştahını yükseltiyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

        Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,9951'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,0320 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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