Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

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Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaklaşık 25 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya da yüzde 4,30 seviyesinden başlarken, dolar endeksi de 103,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 147 dolardan alıcı buluyor.

Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Ukrayna'nın Rusya’nın petrol rafinerilerine saldırı girişimlerine saldırılarının petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 85,2 dolardan işlem görürken aynı zamanda son 4 ayın en yüksek seviyesini de test etmiş oldu.

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Cuma günü, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,65, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Avrupa'da bugün gözler Euro Bölgesinde enflasyon verilerine çevrilirken, perşembe günü de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış beklendiğini belirterek, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda pay piyasalarında oynaklığın aratabileceğini dile getirdi.

BoE'nin politika faizini bu haftaki toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, banka üyesi Olli Rehn, bu yıl borçlanma maliyetlerinde birkaç faiz indirimine izin verecek şartların ortaya çıktığını ve ilk hamlenin "yaza doğru" yapılabileceğini kaydetti.

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Bir başka ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avro Bölgesinin enflasyon krizinden yavaş yavaş uzaklaştığını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.

Cuma günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

JAPONYA'DA 17 YIL SONRA FAZİ ARTIRMI GÜNDEMDE

Asya'da da gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki toplantısına çevrilirken, bankanın politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un salı günü negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade etti.

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Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Çin'de sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7 ve perakende satışlar yıllık yüzde 5,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Ülkede işsizlik oranı ise ocakta yüzde 5,3'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

Dolar/TL, cuma günü dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1044'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.