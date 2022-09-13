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Haberler Borsa Küresel piyasalarda sert satış
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ABD enflasyonu sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı

ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, borsalarda satış baskısına neden oldu. S&P 500  yüzde 4.32; Dow Jones yüzde 3.94; Nasdaq  yüzde 5.16 değer yitirdi. 3 endeks de yılın en kötü gününü yaşadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6.09 değer kaybıyla tamamladı. Dolar endeksi 109.5'e çıktı. Dolar/TL 18.25'i aştı. Bitcoin'de günlük kayıp yüzde 10'u buldu. Altının onsu 1.700 dolara indi

Küresel piyasalarda sert satış
HABERTURK.COM

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, borsalarda satış baskısına neden oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

ABD BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Beklentiyi aşan enflasyon verisi sonrası ABD borsaları düşüşle açıldı. Günlük kayıplar arttı. S&P 500 yüzde 4.32; Dow Jones yüzde 3.94; Nasdaq yüzde 5.16 değer yitirdi. Nasdaq Endeksi pandeminin başladığı Mart 2020'den buyana en sert düşüşünü yaşadı.

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6.09 değer kaybıyla 3 bin 426 puandan tamamladı.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3.7895'e çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi, verinin ardından yüzde 1.6 yükselerek 109.5'e çıktı. Dolar/TL 18.25'i aştı.

Euro/Dolar paritesi yüzde 1.32 düşüşle 0.9985'e indi.

Altının ons fiyatı yaklaşık 30 dolarlık düşüşle 1.700 dolara indi.

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20 bin dolara gerileyen Bitcoin Haziran ayındaki kayıplarından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

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