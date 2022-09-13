ABD'de enflasyon beklentileri aştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre ağustosta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 8.3 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8.1 gelmesi yönündeydi.

Çekirdek enflasyon olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 6.3 arttı.

Ağustos ayında enerji fiyatları aylık yüzde 5 düşerken, yıllık artış yüzde 32.9'dan yüzde 23.8'e geriledi. Gıda fiyatlarında ise aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 11.4 artış yaşandı.