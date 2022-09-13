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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik beklentiye karşın yüzde 8.3 olarak açıklandı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı
ABD'de enflasyon beklentileri aştı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre ağustosta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 8.3 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8.1 gelmesi yönündeydi.

Çekirdek enflasyon olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 6.3 arttı.

Ağustos ayında enerji fiyatları aylık yüzde 5 düşerken, yıllık artış yüzde 32.9'dan yüzde 23.8'e geriledi. Gıda fiyatlarında ise aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 11.4 artış yaşandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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