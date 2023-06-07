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Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş

Küresel piyasalar, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor

Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülürken, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentiler de güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de hisse bazlı haber akışı öne çıkarken, önceki gün kripto para borsası Binance'ye dava açtığını bildiren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dün de Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

SEC Başkanı Gary Gensler, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, daha fazla dijital para birimine ihtiyaç duymadıklarını belirterek, token'lerin gerçek değerini sorguladığını ifade etti.

Coinbase hisseleri, söz konusu dava haberinin ardından günü yüzde 12 değer kaybıyla tamamladı.

Boeing'in hisseleri de şirketin, 787 Dreamliner modelinde yeni bir kusur bulunduğu ve teslimatların etkileneceği konusunda uyarması sonrası yüzde 1'e yakın düştü.

Emtia fiyatlarının da dar bir bantta hareket ettiği görülürken, altının ons fiyatı önceki kapanışın hemen altında 1.964 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 düşüşle 75,8 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri yüzde 0,4 azalarak beklentileri karşılamazken, Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, bölgede enflasyonun güçlü seyrine karşın ekonomik aktiviteye yönelik risklerin günden güne arttığını bildirdi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,67 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasaları yeni güne karışık seyirle başlarken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam edeceğine ilişkin haber akışı risk iştahını destekliyor.

Analistler, Çin hükümetinin kamu bankalarından mevduat faizlerini indirmelerini istediğini belirterek, piyasalarda Çin Merkez Bankası'nın bu ay bazı borç verme faiz oranlarını düşürebileceği beklentisinin öne çıktığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu ay Çin'e bir ziyaret gerçekleştirebileceği yönündeki haber akışı varlık fiyatlarına pozitif yansısa da bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mayıs ayı dış ticaret fazlasının 65,8 milyar dolarla beklentilerin altında kalması risk iştahını törpüledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Analistler, bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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