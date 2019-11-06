Fox ekranlarının yeni dizisi Kurşun'un 3. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin konusu ise İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesini anlatıyor. Yeni bölümde Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışıyor. Artık elinde gizli bir tanık var. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca’nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı’ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce’nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce’yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor. İşte Kurşun 3. yeni bölüm fragmanları...

KURŞUN 3. BÖLÜM FRAGMANLARI

Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışıyor. Artık elinde gizli bir tanık var. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca’nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı’ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce’nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce’yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor. Gülce’yi Nuri Kargı’yı yakalamak için yem olarak kullanacak. Bu planda ilk kez Leyla ve Orhan karşı karşıya değil, birlikte hareket edecekler. Leyla, babası Nuri Kargı’yla yüz yüze gelecek. Orhan’ın oyununda babasını yakalaması için yardım edecek. Henüz kimse bilmiyor ama namlı İstanbul’un Boğası kendi küçük planlarını kurmaya başlayacak, Aydın ise Nuri Kargı’ya silah çekmenin ardından, aldığı kararların bedellerini ödeyecek. Bunca planın, acının, kederin içinde Orhan ve Leyla birbirlerine adım atacak. Geçmişlerindeki karanlıklara rağmen birbirlerine umut olacaklar.

KURŞUN 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KURŞUN 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI