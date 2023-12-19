Kurt Russell: Eğer benden bunu isterse yaparım

"Hiçbir fikrim yok, hiç bilmiyorum" diyerek sözlerine başlayan Kurt Russell, "Sizi arıyor ve işe koyuluyorsunuz. Onunla çalışmayı seviyorum. Uzun zaman önce 'Ölüm Geçirmez'i çektiğimizde, 'Evet, 10 tane yapacağım. 60 yaşıma geldiğimde işim bitmiş olacak' demişti" şeklinde konuştu.

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"EĞER BENDEN İSTERSE BUNU YAPARIM"



60 yaşındaki yönetmenin planına sadık kaldığını söyleyen Kurt Russell, "O zamandan beri bu konu hakkında konuşuyor ve bence mantığı doğru. Eğer benden isterse bunu yaparım. O, birlikte çalışması eğlenceli bir insan, harika biri...



Fotoğraflar: AP, Reuters