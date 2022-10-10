Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile fotoğrafını paylaştı. Şaşmaz'ın gönderisini görenler, ünlü oyuncunun oğulları ile olan benzerliğine şaşırdı.