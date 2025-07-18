Kurtulmuş'tan komisyon toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti.

İHA'nın haberine göre kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.

Meclis’teki kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurulacak ve ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi üzerinde duruldu ve sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.