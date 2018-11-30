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Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar

30.11.2018 - 11:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın yazısına göre Türkiye'nin dört bir yanından kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar...

  • 1 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    1 | 46

    ALİ BABA KANAAT LOKANTASI

    İstanbul , Süleymaniye

    NE YENİR?

    Fasulye, turşu, ekmek, patlıcan musakka, kadayıf, kabak 

  • 2 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    2 | 46

    ERZİNCANLI ALİ BABA

    İstanbul, Süleymaniye

    NE YENİR?

    Fasulye, turşu, ekmek, taze fasulye, patlıcan, güveç

  • 3 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    3 | 46

    HACI ABDULLAH

    İstanbul, Beyoğlu 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, turşu, elbasan tava, hoşaf 

  • 4 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    4 | 46

    KÖMÜR LOKANTASI

    İstanbul, Fatih 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, taze fasulye, güveç, kuymak, kabak 

  • 5 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    5 | 46

    SUBAŞI LOKANTASI

    İstanbul, Nuruosmaniye 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, hoşaf, taze fasulye, kadayıf

  • 6 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    6 | 46

    ŞAHİN LOKANTASI

    İstanbul, Asmalımescit 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, taze fasulye, haşlama, ciğer

  • 7 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    7 | 46

    ÇANAK MANGALDA FASULYE

    İstanbul, Balat

    NE YENİR?

    Sade, etli ve pastırmalı kuru, pilav, yoğurt, kasap köfte, irmik helva

  • 8 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    8 | 46

    ÇÖMLEK KURU FASULYE

    İstanbul, Çamlıca Tepesi 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, Akçaabat köfte, kabak tatlısı, sütlaç

  • 9 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    9 | 46

    ÖZBOLULU LOKANTASI

    İstanbul, Üsküdar Çarşı 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, taze fasulye, musakka, döner, ekmek kadayıfı 

  • 10 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    10 | 46

    KANAAT LOKANTASI

    İstanbul, Üsküdar Çarşı 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, Özbek pilavı, elbasan tava, fırın makarna, dondurma

  • 11 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    11 | 46

    YANYALI FEHMİ

    İstanbul, Kadıköy Çarşı

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, taze fasulye, papaz yahni, Yanya köftesi, ayva tatlısı

  • 12 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    12 | 46

    BANKALAR LOKANTASI

    İstanbul, Ümraniye Tepeüstü

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, karışık tabak, haşlama, kadayıf 

  • 13 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    13 | 46

    BOĞAZİÇİ LOKANTASI

    Ankara, Ulus 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, bulgur pilavı, Ankara tava, haşlama, soğanlı yahni

  • 14 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    14 | 46

    ÇANKAYA LOKANTASI

    Ankara, Hoşdere Cd.

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, döner, arnavutciğeri 

  • 15 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    15 | 46

    MEŞHUR DURSUN USTA

    Ankara, Siteler

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, döner, kavurma (Dördü bir arada da oluyor)

  • 16 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    16 | 46

    ÇİÇEK LOKANTASI

    Ankara, Ulus

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, nar çiçeği kompostosu, çorba (24 saat açık)

  • 17 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    17 | 46

    TARİHİ MERKEZ LOKANTASI

    Ankara, Demetevler

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, döner, haşlama, Ankara tava

  • 18 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    18 | 46

    LOBYA KARADENİZ MUTFAĞI

    Ankara, Balgat

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, turşu, köfte, mıhlama, lahana çorbası 

     

     

  • 19 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    19 | 46

    KARADENİZ LOKANTASI

    Ankara, Sincan

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, döner, kelle paça, kuşbaşı pide, sütlaç

  • 20 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    20 | 46

    TARİHİ GÜVEÇ FIRINI

    Ankara, Beypazarı

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, turşu, güveç, sarma, ev baklavası

  • 21 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    21 | 46

    ADİL MÜFTÜOĞLU UĞUR LOKANTASI

    İzmir, Konak

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, ciğer sarma, beğendili tas kebap, lor tatlısı 

  • 22 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    22 | 46

    ÇANKAYA KURUFASULYECİSİ

    İzmir, Kemeraltı

    NE YENİR?

    Sade, sucuk ve pastırmalı fasulye, pilav, acıbiber turşusu

  • 23 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    23 | 46

    ZAİM USTA'NIN YERİ

    İzmir, Çamdibi

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, köfte, döner, kavurma, haşlama, kapama

  • 24 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    24 | 46

    ÖZÜM LOKANTASI

    İzmir, Çamdibi

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, taskebabı, ciğer kavurma

  • 25 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    25 | 46

    KISMET LOKANTASI

    İzmir, Kemeraltı

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, kuzu etli arapsaçı, elbasan tava 

  • 26 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    26 | 46

    FASULYE TANESİ

    İzmir, Gültepe Toros Cd.

    NE YENİR?

    Kuru, kavurma, pilav, sütlaç

  • 27 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    27 | 46

    FAFULY

    İzmir, Bahçelievler/Ksk

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, muhlama, pide, lahana çorba, Laz böreği

  • 28 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    28 | 46

    KARDEŞLER LOKANTASI

    Bursa, Vardar Cd. 

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, mercimek çorba, aşçı tabağı, süt helva, kemalpaşa

  • 29 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    29 | 46

    ABİDİN USTA

    Bursa, Tuzpazarı

    NE YENİR?

    Kuru, nohut, pilav, paça çorbası, güveç, süt helva

  • 30 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    30 | 46

    LALEZAR LOKANTASI

    Bursa, Ünlü Cd.

    NE YENİR?

    Kuru, elbasan tava, ciğer sarma, tandır, talaş kebabı

  • 31 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    31 | 46

    HAYAT LOKANTASI

    Bursa, Merinos Parkı

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, aşçı tabağı, kaburga sarması, süt helva

  • 32 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    32 | 46

    FASULYELİ

    Bursa, Üçevler Nilüfer Cd. 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, ayvalı tas kebabı, patlıcan kebabı 

  • 33 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    33 | 46

    PAŞA ÇORBACISI

    Balıkesir, Ayvalık Çarşı 

    NE YENİR? 

    Kuru, pilav, bamya, kabak dolma, kalbura bastı, lor tatlısı 

  • 34 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    34 | 46

    EGE LOKANTASI

    Balıkesir, Altınova/Ayvalık 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, karnıyarık, köfte, kemalpaşa

  • 35 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    35 | 46

    CUMHURİYET LOKANTASI

    Balıkesir, Edremit Çarşı 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, kemalpaşa, papaz yahni, fırın makarna 

  • 36 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    36 | 46

    ÖMÜR LOKANTASI

    Çanakkale, İskele Meydanı

    NE YENİR?

    Kuru, Biga köfte, tavuk ciğeri

  • 37 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    37 | 46

    SARAY LOKANTASI

    Kocaeli, Demiryolu Cd.

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, döner, nohut, İzmir köfte, kabak tatlısı

  • 38 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    38 | 46

    HÜSNÜNİYET LOKANTASI

    Eskişehir, Konuk Sk.

    NE YENİR?

    Kuru, nohut , pilav, çorba, karnıyarık, ciğer sarma, kabak

  • 39 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    39 | 46

    TRAKYA LOKANTASI

    Eskişehir, Değirmen Sk.

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, paça ve işkembe, haşlama, kavurma 

  • 40 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    40 | 46

    AYTEN USTA

    Eskişehir, Tepebaşı 

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, kafkas erişte, haluja, tirit, balaban

  • 41 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    41 | 46

    KAZIMAĞA

    Konya, Meram

    NE YENİR?

    Kuru, nohut, pilav, kavurma, ekmek kadayıfı

  • 42 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    42 | 46

    TAKA RESTAURANT

    Konya, Beşyol Ank. Cd.

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, köfte, pide, kuymak, Laz böreği 

  • 43 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    43 | 46

    CİNAĞA'NIN YERİ

    Giresun, Yol Ağzı

    NE YENİR?

    Kuru, tandır, haşlama, pilav, turşu, sütlaç

  • 44 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    44 | 46

    KALKANOĞLU PİLAVI

    Trabzon Moloz Mevki

    NE YENİR?

    Kuru, kavurma, pilav, hoşaf

  • 45 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    45 | 46

    LİMAN LOKANTASI

    Rize Merkez

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, kavurma, karışık tabak, sulu yemekler, sütlaç

  • 46 Kuru fasulyesi ve tencere yemekleriyle ünlü lokantalar
    46 | 46

    LALE LOKANTASI

    Rize, Çayeli

    NE YENİR?

    Kuru, pilav, kavurma üçlüsü, pide, haşlama, sütlaç

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